Βίντεο: Αεροδιακομιδή ναυτικού με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας
ΕΛΛΑΔΑ
Ελικόπτερο Πολεμική Αεροπορία Πλοίο Ναυτικός Ρόδος

Βίντεο: Αεροδιακομιδή ναυτικού με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Το πλοίο στο οποίο επέβαινε ο ναυτικός έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου

Βίντεο: Αεροδιακομιδή ναυτικού με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας
Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, εχθές Πέμπτη (25/6), αποστολή MEDEVAC ενός ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το άτομο μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

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