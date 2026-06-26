Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Βίντεο: Αεροδιακομιδή ναυτικού με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας
Βίντεο: Αεροδιακομιδή ναυτικού με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας
Το πλοίο στο οποίο επέβαινε ο ναυτικός έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου
Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, εχθές Πέμπτη (25/6), αποστολή MEDEVAC ενός ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το άτομο μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το άτομο μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, 🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/jpFULgyuDQ— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) June 26, 2026
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