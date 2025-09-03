ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Το λεξικό της κρητικής μαφίας: Οι νάνοι, τα μέλια, τα κουφέτα και η... μαϊμού
ΕΛΛΑΔΑ
Κρητική μαφία Αργκό Συνθηματικά

Το λεξικό της κρητικής μαφίας: Οι νάνοι, τα μέλια, τα κουφέτα και η... μαϊμού

Οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν συνθηματικά μεταξύ τους οι κατηγορούμενοι  για την πολύκροτη υπόθεση  - Πώς  αποκωδικοποιήθηκε η επικοινωνία τους από την αστυνομία

Το λεξικό της κρητικής μαφίας: Οι νάνοι, τα μέλια, τα κουφέτα και η... μαϊμού
21 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκεκριμένη κωδικοποίηση ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από την αστυνομία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της κρητικής μαφίας, προκειμένου  να μην γίνονται αντιληπτοί ειδικά σε περίπτωση που καταγράφονταν συνομιλίες τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κωδικοποίηση και τα συνθηματικά, «το λεξικό» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αποδεκτό από όλα τα μέλη της και χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Η αστυνομία έχει αποκωδικοποιήσει συνθηματικές λέξεις, βάσει των επαναλήψεών τους και των συναλλαγών που διαπιστωμένα ακολουθούσαν. Ετσι, όταν αναφέρονταν σε νάνους εννοούσαν καλάσνικοφ χωρίς  κοντάκι, όταν μιλούσαν για μέλια αναφέρονταν στην κοκαϊνη, προσκλητήρια ή κουφέτα ή καρφάκια ή βιδάκια ήταν τα φυσίγγια- με ευθεία αναφορά  των συνθηματικών στις κοινωνικές εκδηλώσεις μετά από γάμους ή βαφτίσια και τους πυροβολισμούς που τα συνοδεύουν στην Κρήτη. Δύο κωδικούς χρησιμοποιούσαν για την αστυνομία, που ήταν είτε τα «σκατά», είτε η «μαϊμού.

Δείτε το λεξικό της κρητικής μαφίας, όπως έχει αποκωδικοποιηθεί από την αστυνομία:

Το λεξικό της κρητικής μαφίας: Οι νάνοι, τα μέλια, τα κουφέτα και η... μαϊμού


Το λεξικό της κρητικής μαφίας: Οι νάνοι, τα μέλια, τα κουφέτα και η... μαϊμού


Ειδήσεις σήμερα:

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη

Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης