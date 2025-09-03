Το λεξικό της κρητικής μαφίας: Οι νάνοι, τα μέλια, τα κουφέτα και η... μαϊμού
Οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν συνθηματικά μεταξύ τους οι κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση - Πώς αποκωδικοποιήθηκε η επικοινωνία τους από την αστυνομία
Συγκεκριμένη κωδικοποίηση ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από την αστυνομία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της κρητικής μαφίας, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί ειδικά σε περίπτωση που καταγράφονταν συνομιλίες τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κωδικοποίηση και τα συνθηματικά, «το λεξικό» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αποδεκτό από όλα τα μέλη της και χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις στις μεταξύ τους επικοινωνίες.
Η αστυνομία έχει αποκωδικοποιήσει συνθηματικές λέξεις, βάσει των επαναλήψεών τους και των συναλλαγών που διαπιστωμένα ακολουθούσαν. Ετσι, όταν αναφέρονταν σε νάνους εννοούσαν καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι, όταν μιλούσαν για μέλια αναφέρονταν στην κοκαϊνη, προσκλητήρια ή κουφέτα ή καρφάκια ή βιδάκια ήταν τα φυσίγγια- με ευθεία αναφορά των συνθηματικών στις κοινωνικές εκδηλώσεις μετά από γάμους ή βαφτίσια και τους πυροβολισμούς που τα συνοδεύουν στην Κρήτη. Δύο κωδικούς χρησιμοποιούσαν για την αστυνομία, που ήταν είτε τα «σκατά», είτε η «μαϊμού.
Δείτε το λεξικό της κρητικής μαφίας, όπως έχει αποκωδικοποιηθεί από την αστυνομία:
