Προφυλακίστηκε ο 62χρονος για την πυρκαγιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού
«Είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι' αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο», είπε κατά την απολογία του
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 62χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, ο 62χρονος έβαλε φωτιά την περασμένη Τρίτη ενώ εκινείτο στην περιοχή με ποδήλατο.
Ο κατηγορούμενος έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα και στη συνέχεια πέταξε το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων. Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί σε βίντεο, μέσω του οποίου οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίησή του.
Κατά τη διάρκεια, ωστόσο, της σημερινής απολογίας του στην αρμόδια ανακρίτρια ο 62χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά.
«Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία. Δεν έχω βάλει τις φωτιές», είπε σύμφωνα με πληροφορίες στην ανακρίτρια.
Σε ερώτηση για το σακίδιο που εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από την εστία της πυρκαγιάς, ο 62χρονος φέρεται να απάντησε: «Είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι' αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο».
