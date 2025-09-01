Προφυλακίστηκε ο 62χρονος για την πυρκαγιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οάνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλεσεστην περιοχήΌπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, ο 62χρονοςενώ εκινείτο στην περιοχή με ποδήλατο.Ο κατηγορούμενος έβαλε τη φωτιά μεκαι στη συνέχειασε κάδο απορριμμάτων. Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί σε βίντεο, μέσω του οποίου οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίησή του.Κατά τη διάρκεια, ωστόσο, της σημερινής απολογίας του στην αρμόδια ανακρίτρια ο 62χρονος φέρεται να«Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία.», είπε σύμφωνα με πληροφορίες στην ανακρίτρια.Σε ερώτηση για το σακίδιο που εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από την εστία της πυρκαγιάς, ο 62χρονος φέρεται να απάντησε: «Είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι' αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο».