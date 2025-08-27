Αλλοδαπός εμπρηστής με mountain bike και αναπτήρα έβαλε τη φωτιά στην Παιανία - Συνελήφθη, πώς προσπάθησε να κρύψει τα πειστήρια
Αλλοδαπός εμπρηστής με mountain bike και αναπτήρα έβαλε τη φωτιά στην Παιανία - Συνελήφθη, πώς προσπάθησε να κρύψει τα πειστήρια
Ο 62χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση
Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν την Τετάρτη (27/8), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 62χρονο αλλοδαπό για εμπρησμό από πρόθεση.
Ο 62χρονος συνελήφθη για τη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στην Παιανία, σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με mountain bike και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.
Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ο 62χρονος συνελήφθη για τη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στην Παιανία, σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με mountain bike και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.
Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα