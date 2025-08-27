Αλλοδαπός εμπρηστής με mountain bike και αναπτήρα έβαλε τη φωτιά στην Παιανία - Συνελήφθη, πώς προσπάθησε να κρύψει τα πειστήρια
ΕΛΛΑΔΑ
Παιανία Εμπρησμός

Αλλοδαπός εμπρηστής με mountain bike και αναπτήρα έβαλε τη φωτιά στην Παιανία - Συνελήφθη, πώς προσπάθησε να κρύψει τα πειστήρια

Ο 62χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση

Αλλοδαπός εμπρηστής με mountain bike και αναπτήρα έβαλε τη φωτιά στην Παιανία - Συνελήφθη, πώς προσπάθησε να κρύψει τα πειστήρια
156 ΣΧΟΛΙΑ
Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν την Τετάρτη (27/8), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 62χρονο αλλοδαπό για εμπρησμό από πρόθεση.

Ο 62χρονος συνελήφθη για τη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στην Παιανία, σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με mountain bike και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.


