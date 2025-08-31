Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Εγκληματική οργάνωση

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Κατηγορούνται και τέσσερις στρατιωτικοί και αστυνομικοί

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Αποστολή στην Κρήτη: Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Κουφαλέξης
146 ΣΧΟΛΙΑ
Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια.

Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέχρι και επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε αστυνομικό. Την έρευνα και τις συλλήψεις συντονίζει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, η οποία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει στη σύλληψη περισσότερων από 15 ατόμων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, επιχειρηματίες με έντονη δραστηριότητα και δημόσια παρουσία στα δρώμενα του νησιού, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αναμένεται να κατασχεθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα καθώς θα πραγματοποιηθούν εν εξελίξει κατ' οίκον έρευνες.

@protothema.gr

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση #kriti #crime #police #news #protothema #greektiktok #tiktokgr

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, για ακόμη μία φορά, στην υπόθεση εμπλέκονται ένστολοι. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης τέσσερις στρατιωτικοί και αστυνομικοί: ένας αστυνομικός, για τον οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερος, δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς και ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση


Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές. Η είδηση των συλλήψεων έχει ήδη ταράξει την τοπική κοινωνία της Κρήτης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το εύρος και τις διασυνδέσεις της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρατούμενος Τούρκος διακινητής πήδηξε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης κατά τη μεταγωγή του - Ερευνες για τον εντοπισμό του

Χαμάς: Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ

Σπάνιος φωτεινός πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εντοπίστηκε στην Κόστα Ρίκα – Βίντεο
Αποστολή στην Κρήτη: Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Κουφαλέξης
146 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης