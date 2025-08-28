Φωτιά τώρα σε δάσος στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας - Σηκώθηκαν 6 εναέρια, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στα όρια του οικισμού της Τροιζήνας κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας. Το μέτωπο της φωτιάς κινείται σε δασική έκταση, απείλησε ωστόσο σπίτια του ιστορικού χωριού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, ενώ ταυτόχρονα πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Δείτε βίντεο:




Φωτιά στην Τροιζήνα
Κλείσιμο

Πηγή φωτογραφιών: Τροιζήνα/ Facebook/ θεοδώρα Παπαγεωργίου, Εφημεριδάκι Αγγελίες Τροιζηνίας

