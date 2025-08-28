Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Φωτιά τώρα σε δάσος στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας - Σηκώθηκαν 6 εναέρια, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στα όρια του οικισμού της Τροιζήνας κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και στο Διαβολογέφυρο Τροιζήνας. Το μέτωπο της φωτιάς κινείται σε δασική έκταση, απείλησε ωστόσο σπίτια του ιστορικού χωριού.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, ενώ ταυτόχρονα πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
Δείτε βίντεο:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Διαβολογέφυρο_Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
Πηγή φωτογραφιών: Τροιζήνα/ Facebook/ θεοδώρα Παπαγεωργίου, Εφημεριδάκι Αγγελίες Τροιζηνίας
