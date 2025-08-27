Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Αυτοκίνητο πήγαινε ανάποδα στον δρόμο Κοζάνης - Πτολεμαϊδας, δείτε βίντεο
Συνελήφθη η οδηγός - Είπε ότι πανικοβλήθηκε γιατί έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας συγγενικού της προσώπου
Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, όταν οδηγοί παρατήρησαν ένα όχημα να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Κοζάνη, ενώ κατευθυνόταν προς Πτολεμαϊδα.
Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η Τροχαία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις από τους άλλους οδηγούς, λόγω του κινδύνου πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος. Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη στην είσοδο της Πτολεμαϊδας και αντιμετωπίζει κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση.
Όπως ανέφερε, πανικοβλήθηκε γιατί έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας συγγενικού της προσώπου.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε το βίντεο:
