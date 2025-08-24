Φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον Δημήτρη Κωνσταντάρα - «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του και τον παππού του



Πώς τον αποχαιρετούν πολιτικοί, φίλοι και συνάδελφοι

Ο Δημήτρης Κωνστανταρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 24, 2025

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειας του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος. https://t.co/suWZM2kRnb — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 24, 2025

#Κωνστανταρας #ΔημητρηςΚωνσταντάρας Ένας υπέροχος μπαμπάς,ένας συγκροτημένος δημοσογράφος,ένας μορφωμένος και πολιτισμένος άνθρωπος…..Σ ευχαριστώ πολύ…Καλό σου ταξίδι αγαπημένε Δημήτρη…. pic.twitter.com/ZuaMWb4i5k — Παύλος Παπαδημητρίου (@pavlospapadim) August 24, 2025

#Κωνστανταρας #ΔημητρηςΚωνσταντάρας ΕΡΤ 1 1991/πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ.Κωνστανταρας .Υπέροχος άνθρωπος ,σπουδαίος δάσκαλος ,υπομονετικός με τους καινούργιους.. Ευγενής,Μορφωμένος συγκροτημένος Καλό σου ταξίδι Δημήτρη….🙏🏼 pic.twitter.com/tQdoBwIL1F — Liza Doukakarou (@LizaDoukakarou1) August 24, 2025

Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α' Αθηνών και κατετάγη στη 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στη συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα. Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.Την ίδια ώρα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πολίτες, αποχαιρετούν με θλίψη τον Δημήτρη Κωνσταντάρα.Σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλουέγραψε: «Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του».Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείαςεξέφρασε τα συλλυπητήριά του: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος».«Ένας υπέροχος μπαμπάς, ένας συγκροτημένος δημοσιογράφος, ένας μορφωμένος και πολιτισμένος άνθρωπος...Σ ευχαριστώ πολύ... Καλό σου ταξίδι αγαπημένε Δημήτρη» έγραψε ο δημοσιογράφοςΗ δημοσιογράφοςσε ανάρτησή της έγραψε: «ΕΡΤ 1 1991/ πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ. Κωνσταντάρας. Υπέροχος άνθρωπος, σπουδαίος δάσκαλος, υπομονετικός με τους καινούργιους... Ευγενής, Μορφωμένος, συγκροτημένος. Καλό σου ταξίδι Δημήτρη».