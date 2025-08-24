Φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον Δημήτρη Κωνσταντάρα - «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του και τον παππού του
Με πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, που έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, υπήρξε προσωπικότητα που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στον χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας
Με μια λιτή ανάρτηση, ο γιος του, δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του Δημήτρη, θέλοντας να μοιραστεί δημόσια μία οικογενειακή ανάμνηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικονίζει τον πατέρα του με τον παππού του, τον σπουδαίο ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα, γράφοντας: «Τώρα πάλι μαζί».
Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.
Νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με μία ανάρτηση στα social media έκανε γνωστό ότι μίλησε για τελευταία φορά με τον πατέρα του το Σάββατο.
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας σύμφωνα με την ανάρτηση του γιου του αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια προβλήματα με την υγεία του: «Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια».
Οικογενειακές φωτογραφίες με την αδερφή του, Παυλίνα, τη μητέρα του Βίκυ Βουρλάκη και τον εκλιπόντα πατέρα του κοινοποίησε ο δημοσιογράφος, σημειώνοντας πως οι γονείς του θα συμπλήρωναν σε λίγους μήνες 60 χρόνια κοινής πορείας: «Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Αποφοίτησε από το Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1972.
Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας
Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία και βιβλία. Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά: την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός.
Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στη συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.
Η ανακοίνωση της ΝΔ
Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α' Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα. Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου.
Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός.
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.
Την ίδια ώρα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πολίτες, αποχαιρετούν με θλίψη τον Δημήτρη Κωνσταντάρα.
Πώς τον αποχαιρετούν πολιτικοί, φίλοι και συνάδελφοι
Σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έγραψε: «Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος».
«Ένας υπέροχος μπαμπάς, ένας συγκροτημένος δημοσιογράφος, ένας μορφωμένος και πολιτισμένος άνθρωπος...Σ ευχαριστώ πολύ... Καλό σου ταξίδι αγαπημένε Δημήτρη» έγραψε ο δημοσιογράφος Παύλος Παπαδημητρίου.
Η δημοσιογράφος Λίζα Δουκακάρου σε ανάρτησή της έγραψε: «ΕΡΤ 1 1991/ πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ. Κωνσταντάρας. Υπέροχος άνθρωπος, σπουδαίος δάσκαλος, υπομονετικός με τους καινούργιους... Ευγενής, Μορφωμένος, συγκροτημένος. Καλό σου ταξίδι Δημήτρη».
