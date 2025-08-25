Ελεύθεροι υπό όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Την Τρίτη συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 4χρονη
Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου παιδιού που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.
Το απόγευμα της Τρίτης (26/8) συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 4χρονη. Τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι την ίδια ημέρα πριν από τέσσερα χρόνια, δηλαδή στις 26 Αυγούστου του 2021, γεννήθηκε η 4χρονη.
«Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό για να γίνει το κακό. Οι άνθρωποι μόλις εντόπισαν ότι το παιδί λείπει άρχισαν να ψάχνουν μαζί με γείτονες. Άμεσα ειδοποίησαν και την αστυνομία. Τελικά το παιδί εντοπίστηκε από γείτονα που συμμετείχε στις έρευνες» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας.
