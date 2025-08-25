Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στα Καμένα Βούρλα - Τέσσερις τραυματίες, έκανε προσαγωγές η αστυνομία
Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στα Καμένα Βούρλα - Τέσσερις τραυματίες, έκανε προσαγωγές η αστυνομία
Δύο μεγάλες παρέες αλλοδαπών που βρέθηκαν στην περιοχή, ενεπλάκησαν μεταξύ τους αργά τη νύχτα της Κυριακής, ανταλλάζοντας μπουνιές και κλωτσιές
Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Καμένα Βούρλα. Συγκεκριμένα, για άγνωστο λόγο, δύο μεγάλες παρέες αλλοδαπών που βρέθηκαν στην περιοχή, ενεπλάκησαν μεταξύ τους, ανταλλάζοντας μπουνιές και κλωτσιές, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο και για χρήση ξύλων με αποτέλεσμα πολλούς τραυματισμούς.
Η μεγάλη συμπλοκή ξεκίνησε από την παραλία της Λουτρόπολης και συνεχίστηκε και σε στενά της. Τέσσερα άτομα, σύμφωνα με το fonografos.net, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, αλλά και στο Νοσοκομείο Λαμίας με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ επενέβη και η αστυνομία και προχώρησε σε προσαγωγές.
Σύμφωνα με το LamiaReport, δύο από τα άτομα που προσήχθησαν, είχαν «κρυφτεί» σε ένα μαγαζί και ένα σπίτι της περιοχής.
Ειδήσεις σήμερα
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Η μεγάλη συμπλοκή ξεκίνησε από την παραλία της Λουτρόπολης και συνεχίστηκε και σε στενά της. Τέσσερα άτομα, σύμφωνα με το fonografos.net, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, αλλά και στο Νοσοκομείο Λαμίας με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ επενέβη και η αστυνομία και προχώρησε σε προσαγωγές.
Σύμφωνα με το LamiaReport, δύο από τα άτομα που προσήχθησαν, είχαν «κρυφτεί» σε ένα μαγαζί και ένα σπίτι της περιοχής.
Ειδήσεις σήμερα
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα