Άδωνις Γεωργιάδης: Να ασχοληθούν ΕΛ.ΑΣ. και Εισαγγελία με τις δημόσιες απειλές του Ρουβίκωνα κατά του δημάρχου Αμοργού
Άδωνις Γεωργιάδης: Να ασχοληθούν ΕΛ.ΑΣ. και Εισαγγελία με τις δημόσιες απειλές του Ρουβίκωνα κατά του δημάρχου Αμοργού

Η ανάρτηση του ηγετικού στελέχους του Ρουβίκωνα που προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας - «Οκ δήμαρχε let's dance» το μήνυμά του

Την παρέμβαση του εισαγγελέα και τις αστυνομίας για τις «δημόσιες απειλές», όπως τις χαρακτηρίζει, του Ρουβίκωνα κατά του δημάρχου Αμοργού, ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ανάρτηση ηγετικού στελέχους της οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι «οι δημόσιες απειλές του αρχηγού του Ρουβίκωνα κατά του εκλεγμένου Δημάρχου της Αμοργού πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά και τις εισαγγελικές Αρχές και την Ελληνική Αστυνομία».



Το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης είχε προαναγγείλει παρέμβαση του Ρουβίκωνα στην Αμοργό, επειδή ο δήμος ζήτησε από την εισαγγελία να ασκήσει δίωξη στον Ιάσονα Αποστολόπουλο «για μια ανάρτησή του στο Facebook και επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης σε πανηγύρι». «Οκ δήμαρχε let's dance», είχε γράψει.

