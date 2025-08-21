Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για τα επεισόδια στο πανηγύρι της «ψημένης»

Φετος εμφανιστηκε ενας νέο είδους τουρισμού στα ελληνικά νησιά. Ο "Διαδηλωσοτουρισμος". -Θα κάνεις τα μπανακια σου,θα πιεις το ποτάκι σου,θα χαλάσεις 2-3 τοπικές εκδηλώσεις. -Θα προσπαθήσεις να λυσεις ενα πρόβλημα(βλ .Παλαιστινη) δημιουργώντας ένα αχρείαστο αλλο. -Θα επιτεθείς σε ντόπιους σαν να έκαναν εκείνοι τον πόλεμο στην Γάζα. Εσυ ; Σε ποιο νησι θα διαδηλώσεις φέτος? Posted by Αντωνία Γαβαλά on Sunday, July 27, 2025



Η απάντηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου

δίνει δεκάρα ούτε για την Κύπρο, ούτε για το Ισραήλ ούτε καν για την ίδια την Αμοργό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ένας κυριλέ τουρισμός, τα φράγκα, τα κρουαζιερόπλοια και η ανάπλαση των εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι των Καταπόλων».



«Η πραγματική "διατάραξη της ειρήνης" δεν είναι τα πανό ή τα συνθήματα. Είναι η γενοκτονία στη Γάζα, ο αποκλεισμός, η πείνα και οι βομβαρδισμοί. Και η πραγματική απειλή για την Αμοργό δεν είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης που το επισκέπτεται, αλλά το ξεπούλημα και η υπερτουριστικοποίηση που αγνοεί τους ανθρώπους της. Γνωρίζουμε καλά ότι η Παλαιστίνη ενοχλεί γιατί ξεσηκώνει τον κόσμο και συμβολίζει τον πανανθρώπινο αγώνα ενάντια στην αδικία. Όμως, δεν θα επιτρέψουμε η Αμοργός – ή οποιοδήποτε μέρος – να γίνει πεδίο φίμωσης. Οι φωνές μας δεν ποινικοποιούνται. Η απάντηση δόθηκε ήδη στις εκατοντάδες διαδηλώσεις της 10ης Αυγούστου και θα δοθεί ξανά, κάθε φορά που χρειαστεί. ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!», καταλήγει στην ανάρτησή του.





