Ατυχές και επικίνδυνο, χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αμοργού το επεισόδιο στο πανηγύρι της «ψημένης»
Ατυχές και επικίνδυνο, χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αμοργού το επεισόδιο στο πανηγύρι της «ψημένης»
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η υπόθεση διερευνάται ήδη αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα, ενώ σχετική έρευνα έχει αναλάβει και το λιμεναρχείο
Ο δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, χαρακτήρισε «ατυχές και επικίνδυνο» το περιστατικό που συνέβη πριν από λιγότερο από έναν μήνα στη διάρκεια πανηγυριού στα Κατάπολα, όπου ομάδα νεαρών εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, σήκωσε σημαία της Παλαιστίνης και άρχισε να φωνάζει συνθήματα, διακόπτοντας τη γιορτή.
Όπως τόνισε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, «ενώ υπήρχε μια οργάνωση από πίσω, αυτό έγινε σε έναν χώρο που είχε παραχωρηθεί για τοπικό γλέντι με έναν φορέα. Ήταν δυόμισι τη νύχτα, όταν μια ομάδα ατόμων εμφανίστηκε χωρίς άδεια, ούτε από τους διοργανωτές ούτε από τους μουσικούς, για να φωνάξει συνθήματα και το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε διαπληκτισμός, δηλαδή δεν υπήρχε σεβασμός». Ο κ. Καραΐσκος υπογράμμισε ότι υπήρξε ένταση με τον τραγουδιστή, στον οποίο πετάχτηκαν αντικείμενα, οδηγώντας την κατάσταση σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, «ήταν επικίνδυνο».
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η υπόθεση διερευνάται ήδη αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα, ενώ σχετική έρευνα έχει αναλάβει και το λιμεναρχείο, καθώς το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε πλατεία στο λιμάνι των Καταπόλων.
Παράλληλα, ο κ. Καραΐσκος επεσήμανε ότι η τοπική κοινωνία της Αμοργού διακρίνεται για την αλληλεγγύη της και δεν χρειάζεται «νουθεσία» σε τέτοια ζητήματα. «Είμαστε οι πρώτοι που είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε, είτε ατομικά είτε συλλογικά, υφίστανται κάποια καταπίεση. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, είτε φιλοξενώντας ανθρώπους στο νησί μας είτε με διαμαρτυρίες και δράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, σημείωσε ότι τέτοιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπορούν να πραγματοποιούνται, αρκεί να είναι οργανωμένες: «Θα μπορούσε, όπως έγινε λίγες ημέρες αργότερα, χωρίς να ενοχληθεί κανένας, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, να γίνει μια διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη ή για κάποιο άλλο λόγο», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αμοργού.
Όπως τόνισε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, «ενώ υπήρχε μια οργάνωση από πίσω, αυτό έγινε σε έναν χώρο που είχε παραχωρηθεί για τοπικό γλέντι με έναν φορέα. Ήταν δυόμισι τη νύχτα, όταν μια ομάδα ατόμων εμφανίστηκε χωρίς άδεια, ούτε από τους διοργανωτές ούτε από τους μουσικούς, για να φωνάξει συνθήματα και το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε διαπληκτισμός, δηλαδή δεν υπήρχε σεβασμός». Ο κ. Καραΐσκος υπογράμμισε ότι υπήρξε ένταση με τον τραγουδιστή, στον οποίο πετάχτηκαν αντικείμενα, οδηγώντας την κατάσταση σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, «ήταν επικίνδυνο».
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η υπόθεση διερευνάται ήδη αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα, ενώ σχετική έρευνα έχει αναλάβει και το λιμεναρχείο, καθώς το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε πλατεία στο λιμάνι των Καταπόλων.
Παράλληλα, ο κ. Καραΐσκος επεσήμανε ότι η τοπική κοινωνία της Αμοργού διακρίνεται για την αλληλεγγύη της και δεν χρειάζεται «νουθεσία» σε τέτοια ζητήματα. «Είμαστε οι πρώτοι που είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε, είτε ατομικά είτε συλλογικά, υφίστανται κάποια καταπίεση. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, είτε φιλοξενώντας ανθρώπους στο νησί μας είτε με διαμαρτυρίες και δράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, σημείωσε ότι τέτοιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπορούν να πραγματοποιούνται, αρκεί να είναι οργανωμένες: «Θα μπορούσε, όπως έγινε λίγες ημέρες αργότερα, χωρίς να ενοχληθεί κανένας, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, να γίνει μια διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη ή για κάποιο άλλο λόγο», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αμοργού.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Το Top 5 των τουριστών στην Ελλάδα - Ποιες εθνικότητες ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα, ρεκόρ στις πτήσεις από ΗΠΑ
Η εξωπραγματική μηνιαία «σύνταξη» και η έπαυλη στη Μαδρίτη - Τι λέει το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν Ρονάλντο και Τζορτζίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα