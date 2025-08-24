Blue Star Μύκονος: Απέπλευσε από τον Πειραιά μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου
Στο πλοίο βρίσκονται 665 επιβάτες, 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και ένα λεωφορείο
Άρση της απαγόρευσης απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Mykonos», μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Το πλοίο είχε νωρίτερα παραμείνει δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ελέγχου καυσαερίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι, μεταφέροντας 665 επιβάτες, 122 Ι.Χ. οχήματα, 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο.
Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την καθυστέρηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ενώ τεχνικοί εργάστηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την παροχή των απαιτούμενων εγγράφων, το πλοίο απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του.
