Προφυλακιστέος ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Ήμουν σε αμόκ, δεν ήξερα τι έκανα» υποστήριξε
Φοβόμουν γι΄ αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου, φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του
«Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση»: Αυτός ήταν ο βασικός ισχυρισμός που προέβαλε σήμερα κατά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος άνδρας, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα, δολοφόνησε την 47χρονη στο Χαλάνδρι.
Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περισσότερο από δύο ώρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
«Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν γι΄ αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου» φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 28χρονος για να υποστηρίξει ακόμη τα εξής: «Με τη γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του 28χρονου υπέβαλε στον ανακριτή αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Αμέσως μετά τη σύλληψή του πάντως ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε το θύμα επειδή τον είχε «διαβάλει σε όλους».
«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Με είχε διαβάλει σε όλους τους γνωστούς ακόμα και στον παπά στο συσσίτιο», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά ο δράστης μετά τη σύλληψή του. Ισχυρίστηκε πως δεν μιλήσει με την 47χρονη περίπου έξι μήνες: «είχα να της μιλήσω κάνα εξάμηνο. Δεν της μιλούσα». «Τρελαινόμουν που δεν μου μίλαγε κάνεις. Και πήγα σήμερα να την σκοτώσω», είπε.
Η δολοφονία της γυναίκας σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση. Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί σε συσσίτιο απόρων της εκκλησίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα από τον περασμένο Μάρτιο είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου και κατήγγειλε ότι έβλεπε τον 28χρονο στο συσσίτιο και την ενοχλούσε.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση ανέφερε πως είχαν γίνει συστάσεις στον 28χρονο να μην πλησιάζει την 47χρονη. «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα εις βάρος της. Περαιτέρω δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Το χρονικό
