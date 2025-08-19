Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι
Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι
Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 28χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 47χρονης που σημειώθηκε χθες στο Χαλάνδρι.
Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.
Ο θύτης που λίγο μετά τις 10;30 σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, δεν είχε ερωτική σχέση με το θύμα και ήταν κυνικός κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς λέγοντας πως σκότωσε το θύμα επειδή τον είχε «διαβάλει σε όλους» και «τρελαινόταν».
«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Με είχε διαβάλει σε όλους τους γνωστούς ακόμα και στον παπά στο συσσίτιο», είπε ο δράστης μετά τη σύλληψή του. Ισχυρίστηκε πως δεν μιλήσει με την 47χρονη περίπου έξι μήνες: «είχα να της μιλήσω κάνα εξάμηνο. Δεν της μιλούσα». «Τρελαινόμουν που δεν μου μίλαγε κάνεις. Και πήγα σήμερα να την σκοτώσω», είπε ο 28χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα έμενε στην πολυκατοικία που έγινε το έγκλημα και μιλούσε με τον δράστη στην πιλοτή πριν αυτός να την μαχαιρώσει. Λίγο μετά τις 11 το πρωί μια γυναίκα ένοικος της πολυκατοικίας βγήκε από το κτήριο και άκουσε την 47χρονη να της φωνάζει «Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι!». Τότε εκείνη τρομοκρατημένη απομακρύνθηκε και κάλεσε το 100 αλλά μέχρι να ολοκληρώσει το τηλεφώνημα, ο 28χρονος είχε μαχαιρώσει πολλές φορές την 47χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας και η γυναίκα δεν ήταν ερωτικοί σύντροφοι, αλλά είχαν γνωριστεί πριν μερικούς μήνες, τον Ιανουάριο, στο συσσίτιο της εκκλησίας.
Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.
Ο θύτης που λίγο μετά τις 10;30 σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, δεν είχε ερωτική σχέση με το θύμα και ήταν κυνικός κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς λέγοντας πως σκότωσε το θύμα επειδή τον είχε «διαβάλει σε όλους» και «τρελαινόταν».
«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Με είχε διαβάλει σε όλους τους γνωστούς ακόμα και στον παπά στο συσσίτιο», είπε ο δράστης μετά τη σύλληψή του. Ισχυρίστηκε πως δεν μιλήσει με την 47χρονη περίπου έξι μήνες: «είχα να της μιλήσω κάνα εξάμηνο. Δεν της μιλούσα». «Τρελαινόμουν που δεν μου μίλαγε κάνεις. Και πήγα σήμερα να την σκοτώσω», είπε ο 28χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα έμενε στην πολυκατοικία που έγινε το έγκλημα και μιλούσε με τον δράστη στην πιλοτή πριν αυτός να την μαχαιρώσει. Λίγο μετά τις 11 το πρωί μια γυναίκα ένοικος της πολυκατοικίας βγήκε από το κτήριο και άκουσε την 47χρονη να της φωνάζει «Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι!». Τότε εκείνη τρομοκρατημένη απομακρύνθηκε και κάλεσε το 100 αλλά μέχρι να ολοκληρώσει το τηλεφώνημα, ο 28χρονος είχε μαχαιρώσει πολλές φορές την 47χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.
«Βοήθεια, έχει μαχαίρι»
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας και η γυναίκα δεν ήταν ερωτικοί σύντροφοι, αλλά είχαν γνωριστεί πριν μερικούς μήνες, τον Ιανουάριο, στο συσσίτιο της εκκλησίας.
Η 47χρονη είχε καταγγείλει τον περασμένο Μάρτιο στην αστυνομία πως ο 28χρονος την παρακολουθούσε και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία στο ΧαλάνδριΠρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.
Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.
Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα