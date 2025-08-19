Καβάλα: Άγριος ξυλοδαρμός 77χρονης από τον γιο της - Τη χτυπούσε με γροθιές για να του δώσει χρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα Αστυνομία Ενδοοικογενειακή βία Ηλικιωμένη

Καβάλα: Άγριος ξυλοδαρμός 77χρονης από τον γιο της - Τη χτυπούσε με γροθιές για να του δώσει χρήματα

Η μητέρα του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Κατάφερε να της πάρει περίπου 8.000 ευρώ και συνολικά 53 χρυσές λίρες

Καβάλα: Άγριος ξυλοδαρμός 77χρονης από τον γιο της - Τη χτυπούσε με γροθιές για να του δώσει χρήματα
Στράτος Λούβαρης
Μαρίνος Αλειφέρης
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας 51χρονος, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας ξυλοκόπησε άγρια την 77χρονη μητέρα του προκειμένου να της αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 13:00, όταν ο δράστης άρχισε να χτυπά με κλωτσιές και μπουνιές την ηλικιωμένη, καταφέρνοντας να της αποσπάσει περίπου 8.000 ευρώ και συνολικά 53 χρυσές λίρες. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν του ήταν αρκετό, καθώς συνέχισε να τη χτυπά με μανία, απαιτώντας να του παραδώσει κι άλλα χρήματα και κοσμήματα.

Ο εφιάλτης της γυναίκας σταμάτησε μόνο με την άφιξη των αστυνομικών, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στον 51χρονο.

Κατά την αυτοψία στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μια μεταλλική βαριοπούλα με εμφανή ίχνη, καθώς και ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή. Σε σακίδιο που ανήκε στον κατηγορούμενο εντοπίστηκαν επιπλέον δύο μαχαίρια.

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα αναμένεται να περάσει το «κατώφλι» του εισαγγελέα.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου..

