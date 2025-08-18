Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι

BASHIMI ή ARTUR (ον) ARTUR ή BASHIMI ή TURABI του DALAN και της MINE , γεννηθείς 10-4-1978 στην Αλβανία

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Κλείσιμο

Σεσημασμένος για σωρεία ποινικών παραβάσεων ήταν ο άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο 47χρονος άνδρας, βρέθηκε να κείτεται στο έδαφος φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό από όπλο.Ο Bashimi ή Artur Turabi ήταν γεννημένος το 1978 και είχε μάλιστα συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.