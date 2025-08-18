Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Είχε συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Σεσημασμένος για σωρεία ποινικών παραβάσεων ήταν ο άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο 47χρονος άνδρας, βρέθηκε να κείτεται στο έδαφος φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό από όπλο.
Ο Bashimi ή Artur Turabi ήταν γεννημένος το 1978 και είχε μάλιστα συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.
