Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Δολοφονία

Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι

Είχε συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες στα  Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
90 ΣΧΟΛΙΑ
Σεσημασμένος για σωρεία ποινικών παραβάσεων ήταν ο άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο 47χρονος άνδρας, βρέθηκε να κείτεται στο έδαφος φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό από όπλο.

Ο Bashimi ή Artur Turabi ήταν γεννημένος το 1978 και είχε μάλιστα συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
BASHIMI ή ARTUR (ον) ARTUR ή BASHIMI ή TURABI του DALAN και της MINE , γεννηθείς 10-4-1978 στην Αλβανία


Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα


Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Σεσημασμένος ο Αλβανός που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
Κλείσιμο




Ειδήσεις σήμερα:

Τζένιφερ Άνιστον - Μπραντ Πιτ - Αντζελίνα Τζολί: Το πιο εκρηκτικό ερωτικό τρίγωνο του 21ου αιώνα

Ο Μπόρις Τζόνσον κάνει διακοπές στην Κάρυστο και ψώνισε από πλανόδιο μανάβη

H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
90 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης