Αγιος Παντελεήμονας: Νεκρός άνδρας με τραύμα στο κεφάλι από όπλο
Αγιος Παντελεήμονας: Νεκρός άνδρας με τραύμα στο κεφάλι από όπλο
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός φέρει τραύμα στο κεφάλι - Πρόκειται για 35χρονο από την Αλβανία
Λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Αλβανό υπήκοο, περίπου 35 ετών, ο οποίος φέρει τραύμα στο κεφάλι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.
