Αγιος Παντελεήμονας: Νεκρός άνδρας με τραύμα στο κεφάλι από όπλο

Λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Αλβανό υπήκοο, περίπου 35 ετών, ο οποίος φέρει τραύμα στο κεφάλι.Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.