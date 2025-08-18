Αγιος Παντελεήμονας: Νεκρός άνδρας με τραύμα στο κεφάλι από όπλο
Αγιος Παντελεήμονας: Νεκρός άνδρας με τραύμα στο κεφάλι από όπλο

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός φέρει τραύμα στο κεφάλι - Πρόκειται για 35χρονο από την Αλβανία

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Αλβανό υπήκοο, περίπου 35 ετών, ο οποίος φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα


