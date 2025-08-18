Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ο Μπόρις Τζόνσον κάνει διακοπές στην Κάρυστο και ψώνισε από πλανόδιο μανάβη
Ο Τζόνσον είναι στην Κάρυστο Εύβοιας για ακόμα μία χρονιά, αφού την είχε επισκεφτεί το 2024
Στην Ελλάδα βρίσκονται για άλλο ένα καλοκαίρι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με τη σύζυγό του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους.
Ο Τζόνσον είναι στην Κάρυστο Εύβοιας για ακόμα μία χρονιά, αφού την είχε επισκεφτεί το 2024. Σύμφωνα με το evima.gr, έφτασε στην Κάρυστο στις 7 Αυγούστου και αποφάσισε να ψωνίσει από πλανόδιο μανάβη με τον οποίο και φωτογραφήθηκε.
Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προορισμός των φετινών διακοπών της οικογένειας Τζόνσον, αφού τον Ιούλιο ταξίδεψαν στην Ιταλία.
Ο Μπόρις και η Κάρι Τζόνσον απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, φέτος στις 21 Μαΐου.
Ο πρώην πρωθυπουργός έχει άλλα τέσσερα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ, και έχει τουλάχιστον ένα άλλο παιδί από εξωσυζυγική σχέση.
