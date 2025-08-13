Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία σε περιοχές της Αχαΐας - Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, δείτε τον χάρτη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στους 31,8 βαθμούς Κελσίου η μέση μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη - Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, αναμένεται να υπάρξει πρόσκαιρη εξασθένιση των ανέμων αύριο

Μικρή υποχώρηση παρουσίασαν οι μέγιστες θερμοκρασίες στην χώρα την Τετάρτη 13/08, με την μέγιστη να σημειώνεται στην Ωλενία στη δυτική Αχαΐα (39.6 °C), η οποία μαστίζεται από πυρκαγιές για δεύτερη μέρα. 

Στον χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr, παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C.

Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 100 από τους 544 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~18%) και τους 37 °C σε μόλις 35 σταθμούς (ποσοστό ~6%). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία (31.8 °C) ήταν κατά 1.3 °C χαμηλότερη αυτής της Τρίτης 12/08 (33.1°C).


Εξασθενούν πρόσκαιραοι άνεμοι από αύριο

Παράλληλα, ενισχυμένοι διατηρήθηκαν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι οποίοι ωστόσο, αναμένεται να εξασθενίσουν από αύριο, Πέμπτη 14 Αυγούστου, ως και την Παρασκευή, όποτε προβλέπεται να ενισχυθούν εκ νέου.

Στον σχετικό πίνακα του meteo.gr, παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές ανέμου έως τις 17:00 περίπου της Τετάρτης 13/08. Όπως προκύπτει από αυτόν, η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 118 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά,  αύριο θα επικρατήσει «πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων και νέα ενίσχυση από το απόγευμα της Παρασκευής όπου τοπικά το μελτέμι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και θα διατηρηθεί ενισχυμένο και το Σάββατο». 


