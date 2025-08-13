Φωτιές στην Ελλάδα: Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα - Δείτε χάρτες
Μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση των περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα (Αχαΐα, Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα) και προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα παρουσιάζει το meteo.gr.
Τα στοιχεία προέρχονται από τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 3:00 τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη.
Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:
Όπως διευκρινίζεται «τα νούμερα που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία».
- 📍 Χίος: ~40.000 στρέμματα
- 📍 Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα
- 📍 Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα
- 📍 Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα
- 📍 Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα
- 📍 Πάτρα: ~2.000 στρέμματα
Δείτε χάρτες με τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί
