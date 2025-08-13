Στη Ζάκυνθο έκαναν λιτανεία για τη φωτιά στην περιοχή Λιθακιά - Δείτε βίντεο
Ζάκυνθος Φωτιά Λιτανεία

Στη Ζάκυνθο έκαναν λιτανεία για τη φωτιά στην περιοχή Λιθακιά - Δείτε βίντεο

Κάτοικοι του χωριού προεξάρχοντος του ιερέα βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ιερές εικόνες και λείψανα προσευχόμενοι για να μπει τέλος στον πύρινο εφιάλτη

Στη Ζάκυνθο έκαναν λιτανεία για τη φωτιά στην περιοχή Λιθακιά - Δείτε βίντεο
Στον Θεό αναζήτησαν βοήθεια οι κάτοικοι της Λιθακιάς στη Ζάκυνθο όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά από χθες, Τρίτη.

Κάτοικοι του χωριού προεξάρχοντος του ιερέα βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ιερές εικόνες και λείψανα προσευχόμενοι για να μπει τέλος στον πύρινο εφιάλτη.

Την ίδια ώρα δίπλα τους περνούσαν αγροτικά μηχανήματα που συμμετείχαν στη μάχη με τις φλόγες.



Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, «η  πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη».

