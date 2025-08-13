Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Στη Ζάκυνθο έκαναν λιτανεία για τη φωτιά στην περιοχή Λιθακιά - Δείτε βίντεο
Κάτοικοι του χωριού προεξάρχοντος του ιερέα βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ιερές εικόνες και λείψανα προσευχόμενοι για να μπει τέλος στον πύρινο εφιάλτη
Στον Θεό αναζήτησαν βοήθεια οι κάτοικοι της Λιθακιάς στη Ζάκυνθο όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά από χθες, Τρίτη.
Κάτοικοι του χωριού προεξάρχοντος του ιερέα βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ιερές εικόνες και λείψανα προσευχόμενοι για να μπει τέλος στον πύρινο εφιάλτη.
Την ίδια ώρα δίπλα τους περνούσαν αγροτικά μηχανήματα που συμμετείχαν στη μάχη με τις φλόγες.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, «η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη».
Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα η λιτανεία με την #φωτια δίπλα τους! Μερικές φορές πάνε γυρεύοντας. #φωτιες pic.twitter.com/rVB680A9qi— Ορεινός Εξωγήινος (@mountain_alien) August 12, 2025
