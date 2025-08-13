Κορωπί: Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του
Τροχαίο Τροχαίο Δυστύχημα Κορωπί Κατάστημα Φωτιά

Κορωπί: Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπεσε ηθελημένα στο κατάστημα για να βάλει τέλος στη ζωή του - Το κτήριο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς

Κορωπί: Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του
Κώστας Στάμου
Με μεγάλη ταχύτητα έπεσε με το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο κατάστημα επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Κορωπί ο άνδρας που έχασε τη ζωή του σήμερα τα ξημερώματα.

Όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κατάστημα με ανταλλακτικά, προκλήθηκε μεγάλη φωτιά από την οποία καταστράφηκε ολοσχερώς τόσο η επιχείρηση - στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτηρίου - όσο και το αυτοκίνητο με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός κατά την κατάσβεση.

Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, είναι το ενδεχόμενο ο οδηγός του ΙΧ να έπεσε ηθελημένα στο κατάστημα για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Κορωπί: Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του
Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά που προκλήθηκε όταν «καρφώθηκε» σε αυτό το αυτοκίνητο
Κορωπί: Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τραγικό περιστατικό στο Κορωπί σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη,

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του ανθρώπου που οδηγούσε το ΙΧ, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς.


Κώστας Στάμου
