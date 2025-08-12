«Μεγάλο το μέτωπο στο Πλατάνι, η φωτιά κατευθύνεται προς την Πάτρα», λέει ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας
«Οι άνεμοι ήταν τόσο δυνατοί που η φωτιά μπήκε μέσα στη ΒΙ.ΠΕ., γίνεται τεράστια προσπάθεια να σωθούν εργοστάσια», είπε ο Φωκίων Ζαΐμης
«Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, και πέρυσι είχαμε μεγάλες φωτιές. Η φωτιά που ξεκίνησε από το Χαϊκάλι έφτασε στα όρια της ΒΙ.ΠΕ. Οι άνεμοι ήταν τόσο δυνατοί που η φωτιά μπήκε μέσα στη ΒΙΠΕ, γίνεται τεράστια προσπάθεια να σωθούν εργοστάσια που έχουν βιομηχανικά υλικά», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.
Μιλώντας στο OPEN, ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε σε ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Πλατάνι.
«Η φωτιά στα Βραχνέίκα και τώρα υπάρχει ένα δεύτερο πολύ μεγάλο μέτωπο στα ανατολικά, στην πλευρά του Πλατανίου, η οποία είναι μία πολύ πυκνοκατοικημένη και παραθεριστική περιοχή. Θερμή παράκληση σε όσους έχουν λάβει το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή… Η φωτιά κατευθύνεται στην Πάτρα», είπε συγκεκριμένα.
«Υπάρχει μεγάλος χώρος με χορτολιβαδικές εκτάσεις και καλλιέργειες που καίγονται… Οι καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες, οι άνεμοι είναι πάρα πολύ δυνατοί. Δεν γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά», συνέχισε.
