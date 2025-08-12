ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Καίγονται εργοστάσια και βιοτεχνίες, εκκενώθηκαν μεγάλοι οικισμοί και δύο κέντρα Υγείας
Η φωτιά καίει σε 3 διαφορετικές εστίες, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας - Εκκενώθηκε η Κάτω Αχαΐα

Λίνα Κεκέση
Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στην Αχαΐα και το βράδυ της Τρίτης, όπου σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καεί.

Αναλυτικότερα, η φωτιά καίει σε 3 διαφορετικές εστίες, στα Φλογεραίικα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας.

Ήδη έχουν εκκενωθεί δεκάδες οικισμοί και πολλά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καεί, ενώ τρεις εγκαυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Επί του παρόντος επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 41 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Την ίδια στιγμή, σκάφη του Λιμενικού μεταβαίνουν στην Αχαΐα για απεγκλωβισμό ατόμων εφόσον χρειαστεί

Συγκεκριμένα, στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο περιπολικά σκάφη (ΠΛΣ) του Λιμενικού Σώματος, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία μπορούν να συνδράμουν εφόσον παραστεί ανάγκη.

Η φωτιά «καίει την ΒΙΠΕ» και κατέβηκε προς Βραχναίικα

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κάλεσε τους κατοίκους που έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν άμεσα και χαρακτήρισε «δύσκολη» την φωτιά».

«Ξεκίνησε από το Χαϊκάλι αλλά κατευθύνθηκε προς τη ΒΙΠΕ, μπήκε μέσα. Αυτή τη στιγμή καίει την ΒΙΠΕ και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην καούν τα εργοστάσια και ιδιαίτερα αυτά που έχουν εύφλεκτα υλικά. Κάποια εγκαταλελειμμένα εργοστάσια καίγονται. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τη ΒΙΠΕ εμείς γιατί η ατμόσφαιρα ήταν δύσκολη», είπε στο One.

«Η φωτιά έχει κατέβει προς την περιοχή των Βραχναίικων, είναι δυνατός ο άνεμος και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι της Αχαΐας πάνω από την Πάτρα. Και γίνεται και εδώ εκκένωση. Είναι πιο αραιοκατοικημένη περιοχή αλλά πιο κοντά στην ανατολική πλευρά της Πάτρας και δεν υπάρχουν αρκετές δυνάμεις δυστυχώς, σημείωσε και σε άλλο σημείο ανέφερε πως «η φωτιά έχει ανοίξει σε τρία μέτωπα».



Λίνα Κεκέση
