Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο
Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο, με πολίτες να εγκλωβίζονται σε παραλίες του νησιού.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη απεγκλώβισαν δεκάδες πολίτες και τους μετέφεραν στο Λιθί.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα πλωτό περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.
Δείτε βίντεο:
Η φωτιά μαίνεται στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.
Το 112 έχει στείλει μήνυμα για εκκένωση των περιοχών, Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας, Κατάβαση, Mαναγρός, Μαγεμένα, Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου. Νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά, Παρπαριά, Νέα Ποταμιά.
Επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 17 οχήματα, τρία πεζοπόρα και τρία ελικόπτερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη απεγκλώβισαν δεκάδες πολίτες και τους μετέφεραν στο Λιθί.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα πλωτό περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.
Δείτε βίντεο:
Λημνιά Χίου 📹@montexios/ΧPosted by Meteo24news on Tuesday, August 12, 2025
🚨SOS🚨 Στα Λιμνιά της Χίου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα! Έχουν καεί σπίτια σε οικισμούς και η φωτιά συνεχίζει να καίει...Posted by Weather Compass Greece on Tuesday, August 12, 2025
Η φωτιά μαίνεται στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.
Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Το 112 έχει στείλει μήνυμα για εκκένωση των περιοχών, Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας, Κατάβαση, Mαναγρός, Μαγεμένα, Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου. Νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά, Παρπαριά, Νέα Ποταμιά.
Επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 17 οχήματα, τρία πεζοπόρα και τρία ελικόπτερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Εικόνες από την κινητοποίηση εθελοντών, Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας στη μάχη με τις φλόγεςPosted by Εφημερίδα Πολίτης on Tuesday, August 12, 2025
Φωτογραφίες: Εφημερίδα Πολίτης
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα