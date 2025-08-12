Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Φωτιά τώρα στην περιοχή Ριζά Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
Φωτιά τώρα στην περιοχή Ριζά Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι και στη Ριζά, στη Μεσσηνία.
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα