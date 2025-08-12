ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα - Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βόνιτσα

Φωτιά τώρα στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα - Ήχησε το 112

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα

Φωτιά τώρα στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα - Ήχησε το 112
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.



Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.




