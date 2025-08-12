Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι σε Κυκλάδες, Εύβοια και Αττική - «Κόκκινος» συναγερμός για 10 περιφέρειες

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 13 Αυγούστου

Ο καιρός την Πέμπτη 14 Αυγούστου

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Ο καιρός το Σάββατο 16 Αυγούστου

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~44%) και τους 37 °C σε 122 σταθμούς (ποσοστό ~22%). Τέλος, το φράγμα των 40 °C ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι κι απόγευμα στα ορεινά. Ελαφρά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 37, στη Θεσσαλία από 22 έως 37, στην Ήπειρο από 24 έως 40, στη Δυτική Στερεά από 23 έως 39, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 24 έως 38, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 24 έως 38, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν οι θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Ζακύνθου όπου οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ ενώ έως το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και προς το βράδυ σε νότιους ίδιας έντασης.Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς ΚελσίουΓενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.