Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι σε Κυκλάδες, Εύβοια και Αττική - «Κόκκινος» συναγερμός για 10 περιφέρειες
Στους 42 βαθμούς η θερμοκρασία χθες στη Σκάλα Μεσσηνίας - Μέχρι και την Τετάρτη ο καιρός τύπου Hot- Dry- Wind
Επιμένουν και σήμερα οι θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική και σε συνδυασμό με τη ζέστη και την ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Η άνοδος της θερμοκρασίας που έγινε αισθητή χθες και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα με το θερμόμετρο να φτάνει τους 42 βαθμούς στη Σκάλα Μεσσηνίας, θα διατηρηθεί και σήμερα, με τον υδράργυρο να αρχίζει την πτωτική του πορεία από την Τετάρτη.
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πυρκαγιές.
Αναλυτικά οι περιοχές:
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
Αναλυτικά οι περιοχές:
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Αττική #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια & #Σκύρο
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία #Λακωνία #Μεσσηνία
📍#Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα #Άρτα
📍#Έβρο #Σαμοθράκη #Λήμνο #Λέσβο #Σποράδες #Χίο & #Ψαρά… pic.twitter.com/wMZLSKYUIY
Στους 42 °C η μέγιστη θερμοκρασία χθες στην ΠελοπόννησοΥψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα τη Δευτέρα 11/08, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 42 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 15/07 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας (42.0 °C) και ακολούθησαν το Φράγμα Πηνειού Ηλίας και η Ωλένη Ηλείας (41.3 °C).
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~44%) και τους 37 °C σε 122 σταθμούς (ποσοστό ~22%). Τέλος, το φράγμα των 40 °C ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 37, στη Θεσσαλία από 22 έως 37, στην Ήπειρο από 24 έως 40, στη Δυτική Στερεά από 23 έως 39, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 24 έως 38, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 24 έως 38, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν οι θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Ζακύνθου όπου οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ ενώ έως το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και προς το βράδυ σε νότιους ίδιας έντασης.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός σήμεραΑναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι κι απόγευμα στα ορεινά. Ελαφρά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.
Ο καιρός την Τετάρτη 13 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.
Ο καιρός την Πέμπτη 14 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Ο καιρός τον ΔεκαπενταύγουστοΓενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.
Ο καιρός το Σάββατο 16 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
