Δίπλα από τον Εύηνο ποταμό καίει η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Φωτιά ξέσπασε και στη Ξάνθη
Σε ορισμένες περιπτώσεις εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκκένωση - Σε Καλλιτεχνούπολη, Μεσσηνία και Αιτωλοακαρνανία τα μεγαλύτερα μέτωπα - Εβδομήντα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα στη χώρα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Το μέτωπο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Εύηνο και καίει δέντρα και καλαμιές.
Η πυροσβεστική δίνει μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε ελαιόδεντρα και καλλιέργειες, καθώς τότε τα πράγματα για την κατάσβεση του μετώπου θα δυσκολέψουν.
«Δύσκολη κατάσταση, δύο εστίες αυτή τη στιγμή, στον Εύηνο και μία να κινείται νότια στο κάτω Ευηνοχώρι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό», δήλωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.
Σημειώνεται πως το μέτωπο στην περιοχή Τρελάγκαθων έχει καλύτερη εικόνα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση.
Εν τω μεταξύ, άλλη μια φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 της Δευτέρας (11/08) κοντά στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης.
Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
Υπό έλεγχο η φωτιά στην ΚαλλιτεχνούποληΤο απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, η οποία σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τέθηκε σε ύφεση.
Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Υπενθυμίζεται ότι στις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενώ και τον περασμένο μήνα είχε ξεσπάσει φωτιά κοντά στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σκοτεινή ΑργολίδαςΤο απόγευμα της Δευτέρας, φωτιά εκδηλώθηκε στην Αργολίδα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργό μέτωπο.
Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βόλβη Θεσσαλονίκης
Χωρίς ενεργό μέτωπο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Μεγάλη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη.
Νωρίτερα κάτοικοι του Βαϊοχωρίου ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τη Νυμφόπετρα.
Στο σημείο επιχείρησαν 66 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Οριοθετημένη η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα
Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα. Γρήγορα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Γύρω στις 16:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Δείτε βίντεο:
Σε ύφεση η φωτιά στα Πετράλωνα ΜεσσηνίαςΠαράλληλα, σε ύφεση έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και απειλούσε τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Μετά τις 15:00 είχε σταλεί μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο έσπευσαν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πολύ καλή η εικόνα της φωτιάς στη Φραξιά ΒόνιτσαςΤέλος, πολύ καλή εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: korinthostv.gr, Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr