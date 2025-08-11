Δίπλα από τον Εύηνο ποταμό καίει η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Φωτιά ξέσπασε και στη Ξάνθη
Δίπλα από τον Εύηνο ποταμό καίει η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Φωτιά ξέσπασε και στη Ξάνθη

Σε ορισμένες περιπτώσεις εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκκένωση - Σε Καλλιτεχνούπολη, Μεσσηνία και Αιτωλοακαρνανία τα μεγαλύτερα μέτωπα - Εβδομήντα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα στη χώρα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δίπλα από τον Εύηνο ποταμό καίει η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Φωτιά ξέσπασε και στη Ξάνθη
Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής τη Δευτέρα 11 Αυγούστου.  Συγκεκριμένα, εκδηλώθηκαν συνολικά 70 πυρκαγιές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα 4 ωρών (12:00-16:00) εκδηλώθηκαν 21 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Το μέτωπο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Εύηνο και καίει δέντρα και καλαμιές.

Η πυροσβεστική δίνει μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε ελαιόδεντρα και καλλιέργειες, καθώς τότε τα πράγματα για την κατάσβεση του μετώπου θα δυσκολέψουν.

Πύρινη κόλαση στο Ευηνοχωρι αυτή την ώρα

«Δύσκολη κατάσταση, δύο εστίες αυτή τη στιγμή, στον Εύηνο και μία να κινείται νότια στο κάτω Ευηνοχώρι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό», δήλωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.

Σημειώνεται πως το μέτωπο στην περιοχή Τρελάγκαθων έχει καλύτερη εικόνα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση. 


Εν τω μεταξύ, άλλη μια φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 της Δευτέρας (11/08) κοντά στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή πάνω από το τζαμί του οικισμού του Δήμου Ξάνθης. Στο σημείο έσπευσαν 23 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα τμήμα πεζοπόρο.

Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.



Υπό έλεγχο η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη

Το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, η οποία σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τέθηκε σε ύφεση. 

Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενώ και τον περασμένο μήνα είχε ξεσπάσει φωτιά κοντά στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης.

Φωτιά μεταξύ Νέου Βουτζά και Καλλιτεχνούπολης


Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας 

Το απόγευμα της Δευτέρας, φωτιά εκδηλώθηκε στην Αργολίδα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.


Χωρίς ενεργό μέτωπο η  φωτιά στη Βόλβη Θεσσαλονίκης


Χωρίς ενεργό μέτωπο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Μεγάλη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα κάτοικοι του Βαϊοχωρίου ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τη Νυμφόπετρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 66 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. 


Οριοθετημένη η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα


Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα. Γρήγορα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Γύρω στις 16:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Φωτιά στη Μεσσηνία


Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο: 

Σε ύφεση η φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας 

Παράλληλα, σε ύφεση έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και απειλούσε τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μετά τις 15:00 είχε σταλεί μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στο σημείο έσπευσαν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Φωτιά στη Μεσσηνία (1)

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Φωτιά στη Νεμέα


Φωτιά στη Μεσσηνία

fwtia_messinia_2_2

fwtia_messinia_3

Πολύ καλή η εικόνα της φωτιάς στη Φραξιά Βόνιτσας 

Τέλος, πολύ καλή εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:



Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: korinthostv.gr, Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook

