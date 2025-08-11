Δίπλα από τον Εύηνο ποταμό καίει η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Φωτιά ξέσπασε και στη Ξάνθη

«

Δύσκολη κατάσταση, δύο εστίες αυτή τη στιγμή, στον Εύηνο και μία να κινείται νότια στο κάτω

Ευηνοχώρι

. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εα

υτό

»,

δήλωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.





Σημειώνεται πως το μέτωπο στην περιοχή Τρελάγκαθων έχει καλύτερη εικόνα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις τηςτη Δευτέρα 11 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, εκδηλώθηκαν συνολικά 70 πυρκαγιές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα 4 ωρών (12:00-16:00) εκδηλώθηκαν 21 αγροτοδασικές πυρκαγιές.Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η φωτιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Το μέτωπο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Εύηνο και καίει δέντρα και καλαμιές.Η πυροσβεστική δίνει μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε ελαιόδεντρα και καλλιέργειες, καθώς τότε τα πράγματα για την κατάσβεση του μετώπου θα δυσκολέψουν.Εν τω μεταξύ, άλλη μια φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 της Δευτέρας (11/08) κοντά