Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη
Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές - Δείτε βίντεο
Σε ύφεση είναι λίγο πριν τις 20.00 ηφωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.
Υπενθυμίζεται, ότι περίπου στις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Υπενθυμίζεται ότι και τον περασμένο μήνα είχε ξεσπάσει φωτιά κοντά στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης.
