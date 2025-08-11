Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη
Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη

Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές - Δείτε βίντεο

Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη
Σε ύφεση είναι λίγο πριν τις 20.00 ηφωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Υπενθυμίζεται, ότι περίπου στις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι και τον περασμένο μήνα είχε ξεσπάσει φωτιά κοντά στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης.

Δείτε βίντεο:

Φωτιά στη Καλλιτεχνούπολη (3)


Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη (1)

Φωτιά μεταξύ Νέου Βουτζά και Καλλιτεχνούπολης

Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη


