Θύμα απάτης γυναίκα στην Χίο: Της έταξαν επιστροφή από τον ΕΦΚΑ και της άρπαξαν πάνω από 6.000
Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή τρία άτομα
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής, κατοίκου Χίου.
Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, 3 άτομα ημεδαποί (20χρονος, 30χρονος και 33χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος υπάλληλο του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την επιστροφή χρημάτων, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να μεταφέρει σε 3 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.850 ευρώ.
Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρθηκε το παραπάνω χρηματικό ποσό ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση που ήταν δηλωμένη σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας («αχυράνθρωπου» – «ghost person»).
Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.
