Θύμα απάτης γυναίκα στην Χίο: Της έταξαν επιστροφή από τον ΕΦΚΑ και της άρπαξαν πάνω από 6.000
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Απάτη

Θύμα απάτης γυναίκα στην Χίο: Της έταξαν επιστροφή από τον ΕΦΚΑ και της άρπαξαν πάνω από 6.000

Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή  τρία άτομα

Θύμα απάτης γυναίκα στην Χίο: Της έταξαν επιστροφή από τον ΕΦΚΑ και της άρπαξαν πάνω από 6.000
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής, κατοίκου Χίου.

Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή, 3 άτομα ημεδαποί (20χρονος, 30χρονος και 33χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενος υπάλληλο του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την επιστροφή χρημάτων, κατάφερε να την πείσει, εξαπατώντας την, να μεταφέρει σε 3 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.850 ευρώ.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μεταφέρθηκε το παραπάνω χρηματικό ποσό ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα πραγματοποιήθηκε από τηλεφωνική σύνδεση που ήταν δηλωμένη σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας («αχυράνθρωπου» – «ghost person»).

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λένα Σαμαρά: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι χάρτες της «συγγένειας»: Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν το... ελληνικό DNA τους

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Τι συμφωνήσαμε με τον Μυστακίδη, τι ζητάμε από τον Σαββίδη»

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης