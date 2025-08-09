Xοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιου - Δείτε βίντεο
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου
Η Μητρόπολη της Κορίνθου λέει σήμερα το «ύστατο χαίρε» στον μακαριστό Μητροπολίτη Κορίνθου, Διονύσιου, ενώ το παρών έδωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.
Οι καμπάνες του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο ήχησαν πένθιμα, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες, ενώ η 9η Αυγούστου κηρύχθηκε ημέρα πένθους. Πολιτικοί, μέλη της αυτοδιοίκησης, κλήρος και λαός αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους ποιμενάρχη ο οποίος επί 19 έτη επιτέλεσε σπουδαίο έργο.
Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα κατά την εκκλησιαστική τάξη για την κοίμηση εν ενεργεία Μητροπολίτη.
