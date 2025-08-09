ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Xοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιου - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Μητρόπολη Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Xοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιου - Δείτε βίντεο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου

Xοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιου - Δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μητρόπολη της Κορίνθου λέει σήμερα το «ύστατο χαίρε» στον μακαριστό Μητροπολίτη Κορίνθου, Διονύσιου, ενώ το παρών έδωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Οι καμπάνες του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο ήχησαν πένθιμα, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες, ενώ η 9η Αυγούστου κηρύχθηκε ημέρα πένθους. Πολιτικοί, μέλη της αυτοδιοίκησης, κλήρος και λαός αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους ποιμενάρχη ο οποίος επί 19 έτη επιτέλεσε σπουδαίο έργο.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα κατά την εκκλησιαστική τάξη για την κοίμηση εν ενεργεία Μητροπολίτη.





Ειδήσεις σήμερα:

«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης