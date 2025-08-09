ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Ζάκυνθος: Πέθανε 57χρονος Πολωνός που έκανε μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Πολωνός Τουρίστας Νεκρός Ναυάγιο

Ζάκυνθος: Πέθανε 57χρονος Πολωνός που έκανε μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου

Ο τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Ζάκυνθος: Πέθανε 57χρονος Πολωνός που έκανε μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου
Για έναν 57χρονο Πολωνό, επιβάτη ενός τουριστικού σκάφους, που έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου, ενημερώθηκε το πρωί της Παρασκευής η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών.

Στον 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.


Ειδήσεις σήμερα:

Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό

Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης