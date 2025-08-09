Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ζάκυνθος: Πέθανε 57χρονος Πολωνός που έκανε μπάνιο στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου
Ο τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Για έναν 57χρονο Πολωνό, επιβάτη ενός τουριστικού σκάφους, που έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου, ενημερώθηκε το πρωί της Παρασκευής η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών.
Στον 57χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.
