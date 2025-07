Βίντεο: Καταγραφή φυσητήρα στον Αργολικό - Ο «γίγαντας» των θαλασσών κοντά στο Άστρος Κυνουρίας

Καταγραφή Φυσητήρα κοντά στις ακτές του Άστρους Κυνουρίας, στον Αργολικό Κόλπο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο είδος θηλαστικού που έχουμε καταγράψει πάνω από τα βαθιά υποθαλάσσια φαράγγια ανατολικά της Πελοποννήσου – μια περιοχή που έχει ελάχιστα μελετηθεί όσον αφορά τους πληθυσμούς των θαλάσσιων θηλαστικών. 🐋Αξιοσημείωτο είναι πως ο φυσητήρας αποτελεί το μεγαλύτερο οδοντοκήτος του πλανήτη: τα θηλυκά φτάνουν σε μήκος 8-12 μέτρα και βάρος περίπου 24 τόνους, ενώ τα αρσενικά ξεπερνούν τα 16-18 μέτρα και τους 57 τόνους. Η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει τα 70 έτη.Ο μεσογειακός πληθυσμός φυσητήρων εκτιμάται σε λιγότερα από 2.500 ενήλικα άτομα. Η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες καταγράφεται ήδη από την αρχαιότητα, με τις εντυπωσιακές –για την εποχή– περιγραφές του Αριστοτέλη. Μόνο αν γνωρίσουμε τον μοναδικό πλούτο των θαλασσών μας, μπορούμε πραγματικά να τον προστατεύσουμε. Ας μη ξεχνάμε πως προστατεύοντας τις θάλασσες, προστατεύουμε και τη δική μας επιβίωση. --------- Sperm Whale sighting off the coast of Astros Kynourias, in the Argolic Gulf. This is the largest mammal species that we have recorded in these deep underwater canyons east of the Peloponnese — an area that remains understudied in terms of marine mammal populations. 🐋Notably, the sperm whale is the largest toothed whale in the world, with females reaching lengths of 8–12 meters and males 16–18 meters, weighing 24 and 57 tons respectively. Their lifespan is approximately 70 years. The population in the Mediterranean is fewer than 2,500 adult individuals, while their presence in Greek seas has been known since antiquity, with Aristotle’s records proving impressive for his time. Only when we understand the wildlife of our seas, can we protect them! Let us not forget that by protecting our seas, we are also protecting our own survival. #Archipelagos #wearearchipelagos #savetheaegean #marinemammalresearch #marineconservation #spermwhale #greece #researchforconservation