Στις 21:00 η sold out συναυλία του ΛΕΞ - Έκκληση στους θεατές να μην πάνε με αυτοκίνητο στο ΟΑΚΑ

Σε λίγες ώρες ο ΛΕΞ θα δώσει τη μεγάλη sold out συναυλία του στη σκηνή του, σε ένα κοινό που σύμφωνα με πληροφορίεςΗ εταιρείαπου διοργανώνει τη συναυλία που έγινε sold out σε λιγότερο από 24 ώρες, δημοσίευσε στοέναν οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες για τους παρευρισκόμενους και στις 2 συναυλίες - 28 και 29 Ιουνίου - τόσο για εκείνους που θα κινηθούν με τα μέσα μεταφοράς, όσο και για εκείνους που θα φτάσουν στο στάδιο με τα αυτοκίνητά τους.Σημειώνεται ότι ειδικά για τη σημερινή συναυλία, επειδή είναι sold out δεν θα πωλούνται εισιτήρια στα εκδοτήρια. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, εκείνη την ημέρα το box office θα εξυπηρετεί επίλυση προβλημάτων σε ήδη αγορασμένα εισιτήρια.Για την Κυριακή 29 Ιουνίου υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια στα εκδοτήρια του συναυλιακού χώρου και στην more.com.Σχετικά με την διπλή συναυλία του ΛΕΞ στο Τείχος των Εθνών του ΟΑΚΑ, στις 28 & 29 Ιουνίου 2025.- Η είσοδος θα ανοίξει στις 16:00 και η συναυλία θα ξεκινήσει μετά τις 21:00, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό.- Η συναυλία του Σαββάτου 28 Ιουνίου είναι SOLD OUT, οπότε ΔΕΝ θα πωλούνται εισιτήρια στα εκδοτήρια. Εκείνη την ημέρα το box office θα εξυπηρετεί επίλυση προβλημάτων σε ήδη αγορασμένα εισιτήρια. Για την Κυριακή 29 Ιουνίου υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια στα εκδοτήρια του συναυλιακού χώρου και στην more.com- Η Dynasty για πρώτη φορά, εξασφάλισε -50% για τις δύο επόμενες σας διαδρομές με ταξί μέσω Uber. Διαβάστε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε στο 2ο και 3ο slide του carousel.- Λόγω μεγάλης προσέλευσης, σας συμβουλεύουμε να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για την μετάβαση, και την είσοδό σας στο Αθλητικό Κέντρο. Από τους χώρους στάθμευσης του αθλητικού κέντρου, διαθέσιμο θα είναι το P7, στη συμβολή οδών Σπύρου Λούη & Κύμης.- Στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για ΑμεΑ, άτομα σε αμαξίδια και άλλες κινητικές δυσκολίες. Ο χώρος στάθμευσης, δεν είναι ελεγχόμενος από την διοργανώτρια εταιρεία, οπότε οι θέσεις του εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα. Αν ανήκετε στις παραπάνω ομάδες, φροντίστε για την έγκαιρη προσέλευσή σας. Για την είσοδο στην εξέδρα ΑμεΑ απαιτείται δικαιολογητικό που να πιστοποιεί την αναπηρία ή την κινητική δυσκολία, ενώ κάθε άτομο που εισέρχεται επιτρέπεται να έχει μαζί του μέχρι έναν συνοδό.- Θα υπάρχει περίπτερο με νέο επίσημο merchandise του ΛΕΞ και αντικείμενα Die Nasty, εντός του χώρου. Προσοχή στις απομιμήσεις που πωλούνται εκτός του συναυλιακού χώρου. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.- Μέσα στον χώρο θα λειτουργούν καταστήματα με είδη εστίασης (ποτά, αναψυκτικά, φαγητό κ.α.) στα οποία μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.