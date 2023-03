Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο

Επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Chief of Defence Admiral, Giuseppe Cavo Dragone, πραγματοποίησε στις 17 Μαρτίου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, οι δύο αρχηγοί, κατά την κατ' ίδιαν συνάντησή τους, συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, στις τρέχουσες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες καθώς και στην διμερή αμυντική συνεργασία συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων εξοπλιστικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη.Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στις συνεργασίες και στα εταιρικά σχήματα αμυντικών συνεργασιών στα οποία συμμετέχει η χώρας μας από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και με τις περισσότερες Αραβικές χώρες και το Ισραήλ, τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή της ειρήνης και των σχέσεων καλής γειτονίας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθιστώντας την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.Σε διμερές επίπεδο, οι δύο αρχηγοί αναφέρθηκαν στην υφιστάμενη στρατιωτική συνεργασία και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των στρατιωτικών δεσμών Ελλάδας και Ιταλίας με επέκταση των κοινών τους δράσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό.Αναφορικά με τις κοινές αμυντικές δράσεις, οι δύο αρχηγοί συζήτησαν για τις επιχειρήσεις της Μόνιμης Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης 2 (Standing NATO Maritime Group Two - SNMG 2) και της Μόνιμης Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two - SNMCMG2) και τις αποστολές αστυνόμευσης του Εναέριου Χώρου της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου από τις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Ιταλίας για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.Μετά τη συνάντηση, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο Στρατηγείο Διακλαδικών Επιχειρήσεων των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων και συναντήθηκε με τον διοικητή Lieutenant General Francesco Paolo Figliuolo, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επιχειρησιακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ τόνισαν την αξία των συνεργασιών και των σχέσεων καλής γειτονίας, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις αποφάσεις των Διεθνών Οργανισμών.Στη συνέχεια, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο στρατηγείο της επιχείρησης European Union Naval Force Mediterranean Operation «IRINI» και συναντήθηκε με τον Ιταλό επιχειρησιακό διοικητή της Rear Admiral (LH) Stefano Turchetto, ο οποίος τον ενημέρωσε για την αποστολή και τις δραστηριότητες του στρατηγείου, καθώς και για τις σύγχρονες μεθόδους ανάσχεσης της τρομοκρατικής απειλής στο θαλάσσιο περιβάλλον.Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τους Έλληνες αξιωματικούς που υπηρετούν στο στρατηγείο, τους συνεχάρη για την προσφορά τους στην συμμαχική επιχείρηση και τους παρότρυνε να συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση το σημαντικό έργο τους, το οποίο αντικατοπτρίζει την εικόνα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.Τέλος, επισκέφτηκε την πρεσβεία της Ελλάδας και συναντήθηκε με την πρέσβη στην Ιταλία Ελένη Σουρανή, με την οποία συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.