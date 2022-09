Αγώνας Άνδρου: Η γιορτή της ιστιοπλοΐας και της ναυτιλίας - Δείτε φωτογραφίες

Η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη έδωσε την εκκίνηση του «55ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου».

Ο Χριστόφορος Στράτος, η Αλίνα Πολέμη, ο Αδαμάντιος Πολέμης, ο Γιάννης Μακρυδημήτρης και η Μαρία Χρυσούλα στο BBQ party που έγινε στον Μπαξέ των Αδαμάντιου και Σπύρου Πολέμη

Οι ιστιοπλόοι που πήραν μέρος στη διοργάνωση διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο BBQ party, στον Μπαξέ.

Κλείσιμο

Ο 93χρονος Olympian της ιστιοπλοΐας Στέλιος Μπόνας απέδειξε ότι, όταν η ψυχή είναι νέα, η ηλικία είναι απλώς ένας… αριθμός. Στον Ναυτικό Όμιλο της Ελλάδος η αντιπρόεδρος του Ν.Ο.Ε. Ελίζα Προκοπίου μίλησε για το πρόγραμμα εκμάθησης ιστιοπλοΐας «Αίολος»

Το πλήρωμα του «Blackjack – Porsche» ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του αγώνα Η ομάδα της Euroseas με τους εφοπλιστές Αριστείδη και Μανώλη Πίττα και τον Olympian Κώστα Μάνθο ήταν μέσα σε αυτές που ξεχώρισαν

Η Goulandris Bross Hellas συμμετείχε με το Pega

H A. M. Νομικός ήταν χορηγός στο Ellinix Farr Away Η ομάδα του «Velos – Eurobank Private Banking» με την υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, τη βουλευτή Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού και τη βουλευτή Λάρισας Στέλλα Μπίζιου.

Ο πρόεδρος του Ομίλου συγγραφέας και διευθύνων σύμβουλος της Alpha Trust Φαίδων Ταμβακάκης βράβευσε τη Σοφία Καραουλάνη που διακρίθηκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 6.

Κλείσιμο

Η θάλασσα ενώνει» είναι το μότο των Ανδριωτών και το απέδειξαν και στον «55ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «Ιωάννης Β. Γουλανδρής». ιστιοπλοΐα συνάντησε τη ναυτιλία σε ένα γοητευτικό παζλ από αυτά που μόνο η θάλασσα μπορεί να συνθέσει. Κορυφαίοι Έλληνες ιστιοπλόοι βρέθηκαν στα ίδια σκάφη με διαπρεπείς εφοπλιστές και επιχειρηματίες απόλαυσαν τρεις ιστιοδρομίες και διασκέδασαν στα πάρτυ και τις εκδηλώσεις που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές όμιλοι, ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, δύο ναυταθλητικά σωματεία που μαζί με την… πατίνα του χρόνου φέρουν και αυτή της αριστοκρατίας.Και στην 55η διοργάνωση η ναυτιλιακή οικογένεια «αγκάλιασε» τον «Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου» και έδωσε δυναμικό «παρών» μέσα από χορηγίες ενώ αρκετά από τα μέλη της βρέθηκαν ως πληρώματα σε σκάφη. Από τους βασικούς χορηγούς του αγώνα ήταν οι «Polembros Shipping» και «New Shipping Limited». Υποστηρικτές των σκαφών ήταν, μεταξύ άλλων, οι Goulandris Bross Hellas (στο σκάφος Pega), Α. Μ. Νομικός (στο Ellinix Farr Away), Equinox Maritime Ltd (στο Spirit Of Galatea), Euroseas (στο Giorgio – Furuno) αλλά και η Lalizas (σε τρία σκάφη: Lavoro 3, Optimum 4, Aether). Το Private Banking του Ομίλου Eurobank.H Eurobank στήριξε για 5η διαδοχική φορά τον θεσμό ενώ ήταν χορηγός και στο σκάφος «Velos – Eurobank Private Banking» των ολυμπιονικών Τάκη Μάντη – Παύλου Καγιαλή, το οποίο πρώτευσε στη διοργάνωση. Χορηγός του αγώνα ήταν και η Porsche, που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Μοτοδυναμική. Η Porsche υποστήριξε χορηγικά και το σκάφος «Blackjack» ενώ η Μοτοδυναμική στήριξε το Foxy Lady με τον Πάρη Κυριακόπουλο στο τιμόνι του και πολλούς Ανδριώτες, ανθρώπους της θάλασσας, στο πλήρωμά του.Ο Αγώνας της Άνδρου αποτελεί μία γιορτή όπου οι εκδηλώσεις για τους ιστιοπλόους αρχίζουν από τη στιγμή που πατάνε το πόδι τους στην ανδριώτικη γη. Με το που ολοκληρώνουν την ιστιοδρομία Βουλιαγμένη – Άνδρος τους περιμένει μία ζεστή σούπα. Μπροστά από το σκάφος του Αδαμάντιου Πολέμη στήνεται ένας μικρός αλλά πλούσιος μπουφές, υπάρχει μουσική και καλή διάθεση. Βέβαια, εφέτος η μπουνάτσα αποτέλεσε αιτία για να καθυστερήσουν τα ιστιοφόρα και, έτσι, πολλοί αγωνιζόμενοι αντί για σούπα πήγαν κατευθείαν για πρωινό.Κάθε χρόνο οι Αδαμάντιος και Σπύρος Πολέμης υποδέχονται στον «Μπαξέ» τους όλους τους αγωνιζόμενους της διοργάνωσης. Έτσι, και εφέτος τηρήθηκε η… παράδοση. Σε έναν καλόγουστο χώρο, γεμάτο δέντρα, είχαν στηθεί τα τραπέζια και οι σούβλες με τα αρνιά και τα κοκορέτσια. Η μουσική ήταν ιδιαιτέρως κεφάτη και οι πρώτες που ανέβηκαν στην πίστα ήταν οι «Angels», η γυναικεία ομάδα που υποστηρίζει και τη διοργάνωση, είναι η «ψυχή» του αγώνα και αποτελείται κατά βάση από γυναίκες που έχουν σχέση με τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις.Ο Αδαμάντιος Πολέμης, όπως πάντα, υπήρξε ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης. Μπορεί να μη χόρεψε αλλά ήταν συνεχώς δίπλα στον μπουφέ και φρόντιζε να μη λείψει τίποτα από τους καλεσμένους. Το BBQ party τελείωσε νωρίς το πρωί και οι οικοδεσπότες είχαν φροντίσει να υπάρχουν και μακαρονάδες για τους ξενύχτηδες. Από τον «Μπαξέ» του παλαιού προέδρου του Παναθηναϊκού και του αδελφού του πέρασαν και όλοι οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλίας καθώς και οι επιχειρηματίες που πήραν μέρος στον αγώνα.Τα πάρτυ όμως στον Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα της Άνδρου δεν είναι μόνο ένα. Το Σάββατο τη «σκυτάλη» της διασκέδασης πήρε ο Ναυτικός Όμιλος του νησιού. Και πάλι οι «Angels» ήταν πρωταγωνίστριες και βοήθησαν ακόμα και στη διαρρύθμιση του χώρου. Αμέσως μετά τις απονομές, τις οποίες παρακολούθησε και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, η μουσική έγινε χορευτική και ο χώρος μετατράπηκε σε πίστα. Την παράσταση έκλεψε ο Στέλιος Μπόνας, ο 93χρονος πρωταθλητής ιστιοπλοΐας με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς της Μελβούρνης. Ο κ. Μπόνας με τον χορό και το κέφι του έδειξε και στην πράξη ότι όταν υπάρχει νεανική ψυχή η ηλικία είναι μόνο ένας… αριθμός.Μετά την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών, η αυλαία των εκδηλώσεων του 55ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «έπεσε» στον Πειραιά και στο πανέμορφο μπαλκόνι του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος οι ιστιοπλόοι και οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας αποχαιρέτισαν το καλοκαίρι. Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού και η βουλευτής Λάρισας Στέλλα Μπίζιου.Ο επόμενος αγώνας της Άνδρου θα διεξαχθεί, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ομίλου, συγγραφέας και διευθύνων σύμβουλος της Alpha Trust Φαίδων Ταμβακάκης με «μπλε φεγγάρι». Θα διεξαχθεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2023 και την πρώτη ιστιοπλοϊκή κούρσα τον ουρανό θα φωτίζει αυτό το σπάνιο φαινόμενο. Για να δούμε πόσα πάρτυ και εκδηλώσεις θα φέρει το μπλε φεγγάρι στο νησί της ναυτοσύνης...