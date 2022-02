Πρεμιέρα για το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες»

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υλοποιεί το Πρόγραμμα XR Cosmos και εισάγει ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Καινοτομίας και Ανάπτυξης με τη χρήση της εκτεταμένης πραγματικότητας





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ξεκινά σήμερα τη λειτουργία της η νέα Μονάδα στο, που θα υλοποιεί τις στρατηγικές και δραστηριότητες του «(#GIL4W). Το #GIL4W (Greek Innovation lab for Women – Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες) που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας,, στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων έρευνας, καινοτομίας καιστην Ελλάδα.Το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» αποτελεί μια σύμπραξη 20 φορέων, Υπουργείων, Ερευνητικών Κέντρων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων και του ιδιωτικού τομέα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον υφυπουργό Χρίστο Δήμα και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, η διακριτή Μονάδα στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» έχει ως αποστολή την υποστήριξη και πραγμάτωση των στόχων και των στρατηγικών της σύμπραξης πανελλαδικά., που έχει δημιουργηθεί από όλους τους εταίρους της σύμπραξης, θα υλοποιηθεί μια σειρά παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν τις γυναίκες στην Ελλάδα να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Ανάμεσα στις κύριες δράσεις του «Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες» θα είναι η ενίσχυση των πεδίων STEM στην εκπαίδευση, ώστε να δίνονται στα νέα κορίτσια οι ευκαιρίες για να επιλέξουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τους νέους τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως της Τεχνητής Νοημοσύνης ή της Βιο-τεχνολογίας αλλά και η ανάδειξη ευκαιριών χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων Ελληνίδων που καινοτομούν.Το μοντέλο λειτουργίας του θα στηριχθεί επίσης σε παραδείγματα και καλές πρακτικές από χώρες με παράδοση στη γυναικεία καινοτομία και επιχειρηματικότητα, όπως η Νορβηγία και για το σκοπό αυτό έχουν ήδη εξασφαλιστεί διεθνείς συνεργασίες με φορείς, όπως το ECWT- European Centre for Women and Technology.Κατά τη διάρκεια της σχετικής εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις του ΕΚ «Αθηνά», η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας της νέας Μονάδας για τους σκοπούς του Κέντρου, αλλά και τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, δήλωσε ότι «η πρωτοβουλία μας παίρνει σήμερα σάρκα και οστά. Το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» θα υποστηριχθεί πλήρως με την νέα Μονάδα του «Αθηνά» με στόχο να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με κλάδους στους οποίους οι άνδρες υπερτερούσαν παραδοσιακά»., τα ιδρυτικά μέλη του #GIL4W και όλα τα στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» για τη δημιουργία της Μονάδας για την υποστήριξη του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα «Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες», τονίζοντας ότι «σχεδιάζουμε δράσεις για να αντιμετωπίσουμε την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην επιστήμη, να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια σε σπουδές STEM και να τα παροτρύνουμε να κυνηγήσουν και να πετύχουν τους στόχους τους». Όπως ανέφερε η υφυπουργός, «δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες και στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας».Από την πλευρά του οδήλωσε ότι «οστηνκαι τις επιστήμες είναι καθοριστικός εδώ και αιώνες. Υπάρχουν αξιοσημείωτα παραδείγματα γυναικών που πρωτοπορούν και διακρίνονται σε πολλούς επιστημονικούς τομείς. Αυτά τα πρότυπα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε ολοένα και περισσότερο διότι είναι πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές. Θέλω να συγχαρώ το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», αλλά και την αρμόδια υφυπουργό για την επιμονή της και την πρωτοβουλία της να δημιουργηθεί η νέα Μονάδα του «Αθηνά», το Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες. Καλή αρχή».Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»,, δήλωσε πως «η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται στις προτεραιότητες του Κέντρου καθώς ενισχύει την καινοτομία και βοηθά να περάσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην κοινωνία και την οικονομία. Το Κέντρο μας εστιάζει σε όλους τους τομείς των νέων τεχνολογιών διαχείρισης πληροφορίας, υπολογιστικών μεθόδων και επικοινωνίας, καθώς σε πλειάδα εφαρμογών από τον ψηφιακό πολιτισμό και τις γλωσσικές τεχνολογίες μέχρι τη βιοπληροφορική και τη ρομποτική. Η ειδικότερη στόχευση της νέας Μονάδας στη γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί πολύ σημαντική επιλογή των Υπουργείων που στηρίζουν το εγχείρημα, καθώς οι γυναίκες έχουν πολλά να δώσουν στην κατεύθυνση αυτή. Η Μονάδα που ξεκινάμε σήμερα αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για το Μέλλον!».