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Τέσσερις ελαφρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης
Τέσσερις ελαφρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από σύγκρουση τριών ΙΧ.
Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από σύγκρουση τριών ΙΧ.
Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο.
Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αριστερές λωρίδες κλειστές .— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 30, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. https://t.co/E7rEALkPg2
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