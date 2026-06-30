Τέσσερις ελαφρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Τροχαίο Τραυματίες Τροχαίο ατύχημα

Τέσσερις ελαφρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Τέσσερις ελαφρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τριών οχημάτων στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με  την ΕΡΤ, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από σύγκρουση τριών ΙΧ. 

Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο.

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