Συνελήφθη στη Γαύδο 17χρονος ως διακινητής 34 μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Μετανάστες Σύλληψη

Συνελήφθη στη Γαύδο 17χρονος ως διακινητής 34 μεταναστών

Φέρεται να αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης

Συνελήφθη στη Γαύδο 17χρονος ως διακινητής 34 μεταναστών
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Στη σύλληψη ενός 17χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 34 μεταναστών νότια της Γαύδου σήμερα το πρωί.

Ο ανήλικος κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση, καθώς φέρεται να αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα.


H ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα

Αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 34 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου τις πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθη ένας 17χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν) για παράβαση του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.
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