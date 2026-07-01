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Νετανιάχου προς ισραηλινό στρατό: «Καταστρέψτε ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάx»
Νετανιάχου προς ισραηλινό στρατό: «Καταστρέψτε ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάx»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάx - Δεν αποσύρεται ο IDF από τον νότιο Λίβανο
Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε χθες Τρίτη τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να καταστρέψουν ολοσχερώς αυτές που χαρακτήρισε τις «υποδομές» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.
Επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στον νότιο Λίβανο, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε όλες τις υποδομές, στο έδαφος και στο υπέδαφος, που χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίονας του κινήματος για να επιτίθεται στο βόρειο Ισραήλ, ιδίως τις υπόγειες σήραγγες.
«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα (σ.σ. όρθιο) πίσω, και το κάνετε», ανέφερε ο Νετανιάχου, κατά κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του μέσω X.
Ακόμη, είπε πως οι ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να «δρουν» αμέσως, να «μην περιμένουν», όταν εντοπίζουν απειλή γι’ αυτούς. Απέκλεισε ακόμη την απόσυρση των μονάδων από την περιοχή που έχουν καταλάβει ωσότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί «πλήρως», ωσότου «εξαλειφθεί η απειλή».
Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χεζμπολάχ αποτελεί τον πιο σημαντικό κρίκο σε αυτόν που αποτελεί τον «άξονα της αντίστασης» δυνάμεων που πρόσκεινται στο Ιράν. Υποστήριξε πως δεν απομένει παρά «το 8%» από τις 150.000 ρουκέτες που διέθετε κατ’ αυτόν η Χεζμπολάχ και ότι έχουν σκοτωθεί «9.000 τρομοκράτες» στον Λίβανο.
Τόσο η Χεζμπολάχ, όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου θεωρούν τη «ζώνη ασφαλείας» που αποφάσισε μονομερώς να δημιουργήσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας επιβολή κατοχής, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με υπολογισμούς λιβανικών ΜΜΕ, το τμήμα της χώρας που έχει κυριεύσει το Ισραήλ ισούται με κάπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα -- ή αλλιώς το 6% της επικράτειας.
Επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στον νότιο Λίβανο, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε όλες τις υποδομές, στο έδαφος και στο υπέδαφος, που χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίονας του κινήματος για να επιτίθεται στο βόρειο Ισραήλ, ιδίως τις υπόγειες σήραγγες.
«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα (σ.σ. όρθιο) πίσω, και το κάνετε», ανέφερε ο Νετανιάχου, κατά κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του μέσω X.
Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the security zone in southern Lebanon, together with Defense Minister Israel Katz and Deputy Chief of the General Staff Maj. Gen. Tamir Yadai.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 30, 2026
The Prime Minister and the Defense Minister received a comprehensive briefing on the activity… pic.twitter.com/hG3CVJXp6X
Ακόμη, είπε πως οι ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να «δρουν» αμέσως, να «μην περιμένουν», όταν εντοπίζουν απειλή γι’ αυτούς. Απέκλεισε ακόμη την απόσυρση των μονάδων από την περιοχή που έχουν καταλάβει ωσότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί «πλήρως», ωσότου «εξαλειφθεί η απειλή».
היום בדרום לבנון עם הלוחמים שלנו >> pic.twitter.com/r7WvnTtjdL— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 30, 2026
Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χεζμπολάχ αποτελεί τον πιο σημαντικό κρίκο σε αυτόν που αποτελεί τον «άξονα της αντίστασης» δυνάμεων που πρόσκεινται στο Ιράν. Υποστήριξε πως δεν απομένει παρά «το 8%» από τις 150.000 ρουκέτες που διέθετε κατ’ αυτόν η Χεζμπολάχ και ότι έχουν σκοτωθεί «9.000 τρομοκράτες» στον Λίβανο.
Τόσο η Χεζμπολάχ, όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου θεωρούν τη «ζώνη ασφαλείας» που αποφάσισε μονομερώς να δημιουργήσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας επιβολή κατοχής, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με υπολογισμούς λιβανικών ΜΜΕ, το τμήμα της χώρας που έχει κυριεύσει το Ισραήλ ισούται με κάπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα -- ή αλλιώς το 6% της επικράτειας.
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