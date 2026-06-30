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Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο στην Κορινθία. Λίγο πριν τις έξι εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλούσε όσους πολίτες βρίσκονται στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προς την Ξελοκέριζα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν πλέον 91 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο πυκνοί μαύροι καπνοί ανεβαίνουν στον ουρανό.
Δείτε φωτογραφίες:
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς Ξυλοκέριζα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν πλέον 91 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο πυκνοί μαύροι καπνοί ανεβαίνουν στον ουρανό.
Δείτε φωτογραφίες:
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς Ξυλοκέριζα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς #Ξυλοκέριζα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Δημήτριος της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Φωτογραφίες και βίντεο: korinthostv.gr, Πυρκαγιά Ενημέρωση (Facebook)
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