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Νεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στην Πέτρου Ράλλη, δείτε φωτογραφίες
Νεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στην Πέτρου Ράλλη, δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί μετά από θανατηφόρο τροχαίο
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:45 τα ξημερώματα της Τρίτης στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη στη συμβολή με τον Κηφισό μετά από σύγκρουση που μεταξύ ενός ταξί και μια δικύκλης μοτοσικλέτας.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας περίπου 46 ετών. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση λόγω της κρίσιμης κατάστασής του.
Παρά τις προσπάθειες όμως των γιατρών, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή, ενώ η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας περίπου 46 ετών. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση λόγω της κρίσιμης κατάστασής του.
Παρά τις προσπάθειες όμως των γιατρών, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή, ενώ η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
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