Νεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στην Πέτρου Ράλλη, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ΕΚΑΒ Πέτρου Ράλλη

Νεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στην Πέτρου Ράλλη, δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί μετά από θανατηφόρο τροχαίο

Νεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στην Πέτρου Ράλλη, δείτε φωτογραφίες
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:45 τα ξημερώματα της Τρίτης στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη στη συμβολή με τον Κηφισό μετά από σύγκρουση που μεταξύ ενός ταξί και μια δικύκλης μοτοσικλέτας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας περίπου 46 ετών. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση λόγω της κρίσιμης κατάστασής του.

Νεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στην Πέτρου Ράλλη, δείτε φωτογραφίες


Παρά τις προσπάθειες όμως των γιατρών, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά.

Νεκρός 46χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ταξί στην Πέτρου Ράλλη, δείτε φωτογραφίες


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή, ενώ η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
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