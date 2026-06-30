Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Κλήρωση Eurojackpot 30/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 30/6/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, (30/6), η κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 10 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι εξής: 12, 19, 34 ,44, 50 και 3, 8
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι εξής: 12, 19, 34 ,44, 50 και 3, 8
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