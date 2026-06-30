Συναγερμός στην Εγνατία Οδό για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, επιχειρεί η Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
βυτιοφόρα φορτίο Καβάλα Εγνατία Οδός

Συναγερμός στην Εγνατία Οδό για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, επιχειρεί η Πυροσβεστική

Στο 464 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας σημειώθηκε διαρροή σε βυτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο, στο ρεύμα προς Κήπους

Συναγερμός στην Εγνατία Οδό για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, επιχειρεί η Πυροσβεστική
Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες στο 464 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους σημειώθηκε διαρροή σε δύο βυτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο.

Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη ΛΕΑ, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και 2ο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

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