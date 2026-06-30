Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Συναγερμός στην Εγνατία Οδό για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, επιχειρεί η Πυροσβεστική
Συναγερμός στην Εγνατία Οδό για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, επιχειρεί η Πυροσβεστική
Στο 464 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας σημειώθηκε διαρροή σε βυτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο, στο ρεύμα προς Κήπους
Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες στο 464 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους σημειώθηκε διαρροή σε δύο βυτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο.
Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη ΛΕΑ, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και 2ο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από την ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες στο 464 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους σημειώθηκε διαρροή σε δύο βυτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο.
Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη ΛΕΑ, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και 2ο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στο 464 χλμ της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, ρεύμα προς κήπους. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από την ΕΛ.ΑΣ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα