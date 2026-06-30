Βυθίστηκε ιστιοφόρο δυτικά της Κεφαλονιάς, καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σe ιδιωτικό σκάφος, με το οποίο μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή, συνοδεία του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού