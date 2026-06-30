Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Βυθίστηκε ιστιοφόρο δυτικά της Κεφαλονιάς, καλά στην υγεία τους οι επιβάτες
Βυθίστηκε ιστιοφόρο δυτικά της Κεφαλονιάς, καλά στην υγεία τους οι επιβάτες
Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σe ιδιωτικό σκάφος, με το οποίο μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή, συνοδεία του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού
Ένα ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης (30/6) στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 5 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς.
Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό και ένα παραπλέον σκάφος προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.
Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό σκάφος, με το οποίο μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή, συνοδεία του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές.
Τα αίτια και οι συνθήκες της βύθισης του ιστιοφόρου διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό και ένα παραπλέον σκάφος προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης.
Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό σκάφος, με το οποίο μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή, συνοδεία του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές.
Τα αίτια και οι συνθήκες της βύθισης του ιστιοφόρου διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα