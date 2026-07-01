Καθυστέρηση μίας ώρας στη σέντρα του Μεξικό-Ισημερινός λόγω καταιγίδας στην Πόλη του Μεξικού, δείτε βίντεο

Η FIFA ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση για τη φάση των «32» θα ξεκινήσει στις 20:00 τοπική ώρα (05:00 Ελλάδας)