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Καθυστέρηση μίας ώρας στη σέντρα του Μεξικό-Ισημερινός λόγω καταιγίδας στην Πόλη του Μεξικού, δείτε βίντεο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Εθνική Μεξικό Εθνική Ισημερινού

Καθυστέρηση μίας ώρας στη σέντρα του Μεξικό-Ισημερινός λόγω καταιγίδας στην Πόλη του Μεξικού, δείτε βίντεο

Η FIFA ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση για τη φάση των «32» θα ξεκινήσει στις 20:00 τοπική ώρα (05:00 Ελλάδας)

Καθυστέρηση μίας ώρας στη σέντρα του Μεξικό-Ισημερινός λόγω καταιγίδας στην Πόλη του Μεξικού, δείτε βίντεο
Η σέντρα στο Μεξικό - Ισημερινός θα καθυστερήσει μια ώρα εξαιτίας της έντονης καταιγίδας στο Αζτέκα.

Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος! Η πρώτη σέντρα στο Μεξικό - Ισημερινός θα καθυστερήσει μια ώρα εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων στην Πόλη του Μεξικού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της FIFA, ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 (τοπική ώρα, 05:00 Ελλάδας).


Το Λατινοαμερικάνικο ντέρμπι για τους «32» του Μουντιάλ ήταν να αρχίσει στις 04:00.


Πηγή:www.gazzetta.gr
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