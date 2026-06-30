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Εξαφανίστηκε 37χρονη από τη Μούτελη Ηλείας
Εξαφανίστηκε 37χρονη από τη Μούτελη Ηλείας
Η Διονυσία Ντανοπούλου έχει ύψος 1.69 μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 37χρονης Διονυσίας Ντανοπούλου από τη Μούτελη Ηλείας. Τα ίχνη της αγνοούνται από το βράδυ της Τρίτης 23/06/2026.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 30/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Διονυσία Ντανοπούλου έχει ύψος 1.69 μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μακό μπλούζα και σαγιονάρες.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 30/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Διονυσία Ντανοπούλου έχει ύψος 1.69 μ., είναι κανονικού βάρους, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μακό μπλούζα και σαγιονάρες.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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